Ilfattoquotidiano.it - Cerca una sosia, la uccide e la taglia a pezzi, poi usa i resti per inscenare la propria morte: “Voleva rifarsi una vita lontana dai genitori”. 25enne condannata all’ergastolo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

una, lae la, poi ne usa iperla. È ciò che ha combinato unatedesca in combutta con il fidanzato. La ragazza ha impiegato settimane su settimane e ha incontrato oltre venticinque ragazze prima di scegliere quella che più le assomigliava: una beauty blogger 23enne. Il piano era stato architettato dalla ragazza per poter fingere di essere morta ed iniziare una nuovadal controllo ferreo dei. La giovane killer si era già sdoppiata nella sua nuovo identità quando è stata arrestata. Addosso indossava addirittura la borsa griffata rubata alla vittima. Per la protagonista di questo macabro episodio è arrivata la pena dell’ergastolo. Nella sua ridiabolica la donna aveva utilizzato profili social falsi.