Lanazione.it - Centro e malamovida. L’assessore Blasi:: "Ascoltiamo i residenti"

Leggi su Lanazione.it

Risposta immediata alla protesta deidele ai volantini sullaDiego, letta su La Nazione della mobilitazione ha preso carta e penna e ha rilanciato il dialogo ’costruttivo’ tra tutti coloro che vivono e lavorano nel cuore della città. "Insieme all’assessora Benedetta Squittieri - dice- inizieremo a studiare eventuali modifiche al regolamento del commercio. Ma a 360 gradi e con l’idea di supportare al meglio le esigenze di tutti. Non c’è solo la questione del rumore: dehoors, decoro urbano, rifiuti, sono tutti pezzi di un puzzle che va tenuto insieme. A gennaio comunque incontreremo i gestori dei locali delle vie con le maggiori criticità insieme alle associazioni di categoria e ci confronteremo in vista della stagione estiva". E continua: "Ilè un quartiere, lo ribadisco e come tale deve essere trattato.