Quotidiano.net - Cavi tranciati, la Finlandia va fino in fondo: la petroliera ‘ombra’ russa Eagle S. sarà portata a riva per le indagini

Roma, 28 dicembre 2024 - La Flottasempre più nel mirino della Ue e dei Paesi che si affacciano sul Mar Baltico. Si stima che da quando è iniziata la guerra in Ucraina il 17% di tutte le petroliere in navigazione nel mondo siano navi ombra che Mosca usa per aggirare le sanzioni come il tetto di 60 dollari a barile imposto dall'Occidente sul petrolio russo. Ma non solo, in diverse occasioni queste navi ‘fantasma’ (Ma anche presunti pescherecci russi), avrebbero condotto attività di spionaggio per Mosca,ad arre a sabotaggi veri e propri. Una strategia che mostra chiaramente la guerra ibrida della Russia contro all'Occidente, colpevole di aiutare Kiev. LaS.per leIntanto continuano ledella procura finlandese sullaS., laaccusata di aver danneggiato mercoledì il cavo Estlink 2, che trasporta l'elettricità dallaall'Estonia.