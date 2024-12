361magazine.com - Capodanno ìn stile Comfy-Glam: dal cenone al party, l’underwear a vista batte lustrini e paillettes

Bralette e body da abbinare a giacche e pantaloni oversize (anche nelle loro varianti piùour) rappresentano ormai la scelta più cool per dare il benvenuto al nuovo anno. A confermarlo sono le star! Sono sempre di più le celebrities che scelgono il comfort durante le Feste limitando loour allo stretto indispensabile. Dua Lipa abbraccia persino lo sportswear per celebrare la Vigilia di Natale, optando per pezzi basici e.Anche aè possibile seguire il trend prediligendo outfit minimal e “cozy” soprattutto durante il tipicodi San Silvestro.Tra i brand che puntano alla comodità, Sloggy ha di certo fatto breccia nel cuore delle comfort-addicted. Per chi desidera vivere le festività cone comodità, Sloggi sviluppa infatti la linea ZERO Feel Bliss, una collezione di intimo e bodywear che trasforma il comfort in un’esperienza unica.