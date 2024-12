Ilveggente.it - Berrettini si accontenta: è 2 il numero perfetto

Leggi su Ilveggente.it

, stagione al via: a Brisbane per tentare il tutto per tutto.Ha giocato d’anticipo, quest’anno, la famiglia. Matteo si è messo in volo proprio il 25 dicembre, motivo per il quale la sua ciurma non ha potuto fare altro che festeggiare il Natale qualche ora prima del previsto. Ma è stato per una buona, buonissima, causa, per cui siamo certi che nessuno si sia “lamentato” di questa arbitraria modifica al calendario.va a caccia: gliene bastano anche solo 2 (AnsaFoto) – Ilveggente.itIl tennista romano aveva, del resto, un appuntamento importantissimo. Doveva raggiungere Brisbane il prima possibile perché qui, il 29 dicembre prossimo, avrà inizio un torneo Atp 250 di cui il finalista di Wimbledon 2021 intende essere protagonista indiscusso.si sta allenando già da diversi giorni e glielo si legge negli occhi che non lascerà nulla al caso, nella terra dei canguri.