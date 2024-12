Superguidatv.it - Angelina Mango regna su TikTok: la classifica di fine 2024 e inizio 2025

Leggi su Superguidatv.it

é in vetta alladegli artisti più seguiti sul re dei social cinese, quale è, nell’annoche è ormai giunto al capolinea. É la stessa piattaforma social a dare annuncio del nuovo primato della cantautrice lucana scoperta all’edizione di Amici 22 di Amici di Maria De Filippi, oltre all’ordine di gradimento delle canzoni più suonate negli ultimi mesi.batte tutti, su: ladegli artisti più influentiLa figlia erede di Pinoe Laura Valente, nonché secondata tra i talenti scoperti ad Amici 22,, festeggia in netto anticipo il nuovo anno, con un altro traguardo raggiunto. Prossima ai celebrativi di Capodanno, la giovane lucana si trova in vetta allastilata dadegli artisti più influenti, in termini di riproduzioni in ascolto e visualizzazioni oltre che per il seguito nell’ambito delle rilevazioni dell’audience concernenti il Belpaese, tra i dati registrati sul social cinese , negli ultimi 12 mesi.