Troppi tiri da tre nessuno difende che palle | la crisi di ascolti del basket Nba negli States

È un fenomeno che va avanti da un po’, sempre peggio: l’Nba, ilamericano, è diventato una palla. Almeno fino ai Playoff. La stagione regolare è piena di partite quasi inutili, sempre uguali, con i campioni che si risparmiano. Un’infinita gara dida tre. Esempio, solo l’ultimo: nell’ultima giornata Grizzlies-Raptors è finita 155-126, Hawks-Bulls 141-133. “Una vera follia”, scrive Marca. “Storicamente, agli americani piacciono gli sport dove ci sono molti punti, gol. ed è per questo che non riescono a capire, non concepiscono e si annoiano, ad esempio, quando una partita di calcio finisce 0-0”. Epperò anche così, non ne possono più. E infatti ora in patria l’Nba affronta un impronosticabile calo di. Per la stagione in corso, iniziata a fine ottobre, sono diminuiti del 19% rispetto all’anno precedente.