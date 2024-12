Ilgiorno.it - Trenord, il 2025 dei pendolari parte in salita: a gennaio modifiche e disagi su numerose linee

Leggi su Ilgiorno.it

: nuovo anno, solita solfa. Ildelsi aprirà con una serie disu, in particolare nel nodo di Milano, per lavori di manutenzione in capo a Rete ferroviaria italiana, responsabile dell’infrastruttura. In particolare, “importantialla circolazione dei treni tra le stazioni di Milano porta Garibaldi/Milano Greco Pirelli e Monza” saranno apportare dal 7all’1 marzo. Vediamole nel dettaglio, insieme ad altreprecedentemente annunciate sempre per lavori di manutenzione proframmati nel mese di. Linea S7 I treni viaggeranno tra Lecco e Monza. Tra Monza e Milano i viaggiatori possono utilizzare i treni delleS8, S9 e S11. Linea S8 Da Milano Porta Garibaldi fino a Monza l’orario dinza è anticipato di 13 minuti.