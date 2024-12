Thesocialpost.it - Tragedia a Catanzaro: muore in un incidente il figlio del sostituto procuratore Debora Rizza

– Unaha colpito la città dila scorsa notte, quando il quindicenne Riccardo Fabiano,deldella Repubblica, ha perso la vita in unstradale nella località Piterà, nel capoluogo calabrese.L’improvvisa scomparsa del giovane ha scosso profondamente la comunità e l’intera magistratura, che si è stretta attorno alla famiglia con messaggi di cordoglio e solidarietà.In una nota ufficiale, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo hanno espresso il loro dolore e la vicinanza alla collega. Ilnazionale antimafia, Giovanni Melillo, insieme ai procuratori aggiunti e ai sostituti, ha dichiarato: “Ci stringiamo con affetto alla collega in questo momento di immenso dolore per la scomparsa delRiccardo”.