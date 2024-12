Torna l’anticiclone delle Azzorre con il bel tempo a Capodanno

Leggi su Ildenaro.it

Dopo piogge, nevicate diffuse sugli Appennini e venti freddi, che hanno caratterizzato gli ultimi giorni,con il belalmeno fino a San Silvestro. Secondo Antonio Sanò, de iLMeteo.it,oceanico sta conquistando via via quasi tutto il Vecchio Continente, Italia compresa. La sua presenza, sempre più ingombrante, garantirà condizioni di belsu tutte le nostre regioni, tanto che il sole splenderà indisturbato sicuramente fino al fine settimana, l’ultimo del 2024. Tuttavia, spiega l’esperto, la presenza dell’alta pressione ha anche un rovescio della medaglia, ovvero la formazione di nebbie: l’estrema stabilità atmosferica sarà responsabile anche dell’aumento dell’inquinamento atmosferico e del conseguente peggioramento della qualità dell’aria che inizierà a manifestarsi proprio in concomitanza con l’ultimo dell’anno.