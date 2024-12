Terracina maltratta la compagna | scatta il divieto di avvicinamento

Leggi su Ilfaroonline.it

, 27 dicembre 2024- Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Latina hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare deldialla parte offesa, con applicazione del dispositivo di controllo elettronico nei confronti di un uomo 56enne del posto, già noto alle Forze di Polizia, emessa nei suoi confronti dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di LatinaIl provvedimento cautelare è stato emesso a seguito di una denuncia permenti verso familiari o conviventi sporta, dalla vittima, presso la Stazione Carabinieri dil’11 novembre scorso, allorquando l’uomo ha aggredito la propria convivente.Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.