Quotidiano.net - Strage di bambini a Gaza. L’Onu: ogni ora un morto. Neonata uccisa dal gelo

Nella notte in cui a Betlemme Dio si fece bambino, perché l’uomo ne scoprisse la tenerezza più che il giudizio, ala Morte congela la vita appena sbocciata della piccola Sila. Dalla speranza alla tragedia, dalla storia alla cronaca, tutta racchiusa in un nome che evoca le vette della Calabria centrale, fredde come ilimpietoso che a Natale si è portato via uno scricciolo di appena tre settimane. Avvolta in una coperta nella sua tenda di al-Mawasi, fuori da Khan Yunis, nel sud della Striscia, Sila, figlia di una famiglia di rifugiati palestinesi in fuga dall’offensiva d’Israele, ha provato ad aggrapparsi alla vita. Nel buio sferzato da raffiche di vento a 9 gradi sotto zero, il terreno indurito dal ghiaccio, la piccola si è svegliata tre volte. Ha pianto, i suoi genitori hanno provato a scaldarla, lei ha imbevuto di lacrime il suo grido di disperazione come Giona davanti al Signore.