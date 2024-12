Universalmovies.it - Spider-Man | Nuova rottura tra Marvel Studios e Sony

Pictures esonomente vicini ad una inaspettata fase ditotale in merito al futuro cinematografico di-Man.A preoccupare fan e addetti ai lavori è stato Tony Vinciquerra, presidente e CEO diPictures, in occasione di una lunga intervista rilasciata a Variety in cui ha parlato dei flop dello-Man Universe dellae del rapporto oramai deteriorato con i.In particolare Vinciquerra si è detto dispiaciuto dell’insuccesso del loro-Man Universe, ammettendo in parte le colpe di una serie di flop al botteghino ultimo dei quali Kraven – Il Cacciatore. Il CEO nel contempo ha però accusato la critica in generale, rea a suo dire di aver affossato volutamente i filmprima ancora di vederli, un chiaro riferimento a Morbius e Madame Web, entrambi usciti con le ossa rotte al Box Office, ma protagonisti di una seconda vita nel mercato digitale.