Riqualificazione lavori via dei Liguri Bebiani, Mastella: "I cittadini non devono sentirsi isolati"

Tempo di lettura: 2 minuti“Un’opera importante che collegherà due parti della città, da via Valfortore alla zona Asi”.Particolarmente soddisfatto l’assessore comunale aiPubblici Mario Pasquariello nella cerimonia inaugurale deieseguiti in via dei. Questa sera insieme al sindaco di Benevento Clemente, il vice sindaco Francesco De Pierro gli assessori Attilio Cappa e Luigi Ambrosone. In quest’arteria sono stati previsti due distinti interventi, di circa 3 milioni di euro. Con il primo, finanziato con fondi Pnrr, è stato completamente rifatto lo strato stradale che era molto usurato e danneggiato in più punti, sono state realizzate delle gabbionate nei punti di convoglio delle acque meteoriche, sono stati installate barriere stradali e realizzati muretti di sostegno.