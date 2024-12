Cityrumors.it - Pensione di invalidità, può scalare al coniuge se il titolare muore?

Quando ildi unadipassa a miglior vita è possibile passarla in eredità ai suoi parenti?Ladiè una prestazione economica che viene offerta dallo Stato italiano e che è gestita dall’INPS in favore di tutti coloro i quali che, data una riduzione permanente della capacità lavorativa oppure per altri problemi inerenti le condizioni di salute, non riescono nell’intento di svolgere delle attività lavorative in maniera completa o consona.di, puòalse il? – Cityrumors.itQuesta si divide in due tipologie l’Assegno ordinario di, che viene destinato ai lavoratori tramite una riduzione della capacità lavorativa che calcolata almeno al 67%, e che non sono totalmente inabili; c’è poi ladi inabilità che invece è destinata a chi è completamente inabile al lavoro.