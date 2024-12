Obbligo o verità | la spiegazione del finale del film horror

Leggi su Cinefilos.it

: ladeldelIldel 2018– diretto da Jeff Wadlow e prodotto dalla Blumhouse Productions, la società didietro a franchise di successo come Paranormal Activity e successi come Black Phone e M3gan – segue un gruppo di studenti universitari in vacanza di primavera che vengono trascinati da uno sconosciuto in una versione pericolosa del gioco del titolo. Quando tornano a casa, gli amici si rendono conto che il gioco non gli permette di smettere di giocare, e se ci provano muoiono.Olivia (Lucy Hale) e i suoi amici devono quindi trovare un modo per spezzare la maledizione o continuare a giocare, cosa che comporta comunque rischi mortali. Nel corso di, il mistero del gioco maledetto si svela e non solo vengono spiegate le regole basilari ma mortali di esso, ma Olivia scopre anche la fonte della maledizione e come spezzarla.