Iodonna.it - Nella seconda stagione di "Squid Game", una visione distopica della Corea del Sud in cui persone disperate competono in versioni mortali di giochi tradizionali per bambini per un enorme premio in denaro. E la serie nasce da una storia realmente accaduta

Leggi su Iodonna.it

Seul, 27 dic. (askanews) – Una fabbrica trasformata in un campo di battaglia, la polizia antisommossa armata di taser e un attivista che ha trascorso 100 giorni in cima a una ciminiera: non tutti sanno che ad ispirare “”, il maggior successodi Netflix, sono stati dei disordiniaccaduti indel Sud ma che hanno tutti i tratti distintivi di unaTV. Leggi anche › “2” si farà. Tra conferme e ritorni sbuca la versione maschilebambola sparatutto E’ disponibile sulla piattaforma in streaming ladi “”, unadel Sud in cuiindiperper unin