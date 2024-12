Mistermovie.it - Mister Movie | Morto Hudson Meek, giovane attore di Baby Driver, addio a 16 anni in un tragico incidente

adolescente noto soprattutto per il suo ruolo nel film di Edgar Wright, è tragicamente scomparso il 22 dicembre all'età di 16. L'ha perso la vita in seguito a un avvenuto a Vestavia Hills, Alabama, dopo essere caduto da un veicolo in movimento. l'di aveva 16 La notizia è stata confermata attraverso un commovente messaggio condiviso sul suo account Instagram. "I nostri cuori sono spezzati nel condividere che è tornato a casa con Gesù questa sera," si legge nel post. "I suoi 16 su questa terra sono stati troppo brevi, ma ha raggiunto tanto e ha avuto un impatto significativo su chiunque abbia incontrato."