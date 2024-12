Movieplayer.it - Matthew Perry, venduta una delle case della star di Friends ad un prezzo ribassato

Leggi su Movieplayer.it

Una villa a West Hollywood del compianto attore è stataad una cifra inferiore rispetto a quella di partenza. Una seconda casa disituata nelle Hollywood Hills, è stata ufficialmente. Secondo quanto riportato da Mansion Global, la proprietà di Rising Glen Road, nella prestigiosa area di Bird Streets. La casa, descritta come in stile mid-century, era stata messa in vendita per la prima volta lo scorso maggio aldi 5,2 milioni. In seguito, ildi partenza è stato abbassato a 4,7 milioni ma la cifra di vendita non è stata annunciata. La strutturacasa diLa lussuosa abitazione, costruita nel 1957, secondo l'annuncio di Carolwood Estates, è stata rinnovata per adattarsi .