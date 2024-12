Lutto nel giornalismo sportivo | è morto Gian Paolo Ormezzano

Leggi su Ilfaroonline.it

Torino, 27 dicembre 2024 – Non stava bene da tempo. La storica firma delse n’è andata questa mattina, a causa di un malore. E’ stato uno dei simboli delitaliano. Aveva 89 anni, torinese, e ha vissuto e raccontato lo sport e i suoi protagonisti. Dagli anni ’50 ha scritto di campioni e di eventi con il suo stile inconfondibile. Ha cominciato la sua carriera a La Gazzetta dello Sport, per poi passare a Tuttosport.Da sempre innamorato del Torino Calcio, passione ereditata da suo padre, ha assistito a moltissime partite degli Invincibili del Grande Torino, squadra leggendaria scomparsa nella tragedia aerea di Superga. Un grande amore per il calcio e anche per il ciclismo. Tuttavia, ha seguito e raccontato tutto il mondo dello sport. Nel 1974 divenne direttore di Tuttosport e restò alla sua guida per più di 4 anni.