Lewis Hamilton ritorna giovane con il Cavallino

??Il 7 gennaioCarl Davidsontaglia l’ennesimo traguardo. Quello dei quarant’anni. E forse bisogna partire da qui, dal dato non meramente anagrafico, per tentare di capire le aspettative, enormi!, e i timori, non pochi!, che circondano il suo sbarco a Maranello. I numeri talvolta mentono e talvolta no. Ma una cosa è certa: mai in Ferrari era arrivato un pilota con un curriculum paragonabile al suo. Leggere per credere. 356 Gran Premi disputati. 7 mondiali, uno con McLaren e sei con Mercedes. 105 vittorie. 202 presenze sul podio. 104 pole. 67 giri veloci. E 40 anni dietro l’angolo, appunto. La storia. Solo una volta, al volante della Rossa, un driver più anziano ha conquistato il titolo iridato. Si chiamava Juan Manuel Fangio. Era il 1956 e il Mito argentino aveva sulle spalle 45 primavere.