Il Premio Letteratura Ragazzi | cinque giorni tutti da leggere

Nel 1978, alla sua prima edizione, ebbe Gianni Rodari come presidente di Giuria, un ottimo auspicio che ha portato benissimo, perché il Festivaldi Cento è giunto alla quarantaseiesima edizione in ottima salute. E torna puntuale dal 6 al 10 maggio, ideato e organizzato ma anche sostenuto sempre dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, che non ha mai smesso di credere all’importanza della lettura sin da bambini, tanto che ilvanta una giuria popolare di oltre 14.000delle scuole di tutta Italia, con anche alcune classi di scuole italiane estere. Presentato alla libreria Stoppani, saranno quindidedicati a rinnovare la gioia della lettura, trovare nuove motivazioni, confrontarsi con autori di fama internazionale sia per i giovani sia per insegnanti e genitori coinvolti.