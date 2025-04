Lanazione.it - Discarica a Palazzuolo sul Senio: intervento di ripulitura in arrivo

di Teresa Scarcella FIRENZUOLA Due regioni alle prese con una. Le tonnellate di rifiuti sversati nel ’71 nel comune disulminacciano, cinquant’anni dopo, di compromettere luoghi che fino a poche settimane fa erano riusciti a rimanere incontaminati. Ripulirli non sarà un gioco da ragazzi. Lo dimostrano i tanti incontri e sopralluoghi che si sono susseguiti tra comuni, protezione civile, Arpat, Asl. L’ultimo martedì mattina, a Firenzuola, durante il quale è stato stabilito "come affrontare l’didei corsi d’acqua interessati - spiega il sindaco Giampaolo Buti - ovvero Rovigo e Santerno". Buti, liberare l’area dai rifiuti è la priorità comune. Come si procederà? "La protezione civile regionale toscana sta organizzando delle colonne di volontari attrezzati, si chiamano così, che opereranno nelle zone accessibili.