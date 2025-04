Lanazione.it - Giovani e mondo del volontariato. Bando del Cesvot e i progetti senesi

Leggi su Lanazione.it

Trentamila euro, per finanziare i seivincitori del‘Siete presente.e associazionismo’ pensato per sostenere il ricambio generazionale neldel. "L’iniziativa è importante – dice l’assessore Micaela Papi –: una delle sfide più significative che si trova ad affrontare il terzo settore è il coinvolgimento di. La carenza di nuovi volontari si avverte anche a Siena e deve essere colmata con programmi mirati, con una vera promozione della cultura e con idee come questa che valorizzino il protagonismole". A proporre il, con il finanziamento della Regione Toscana-sì in accordo con il Dipartimento per le Politicheli e il Servizio Civile Universale e con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana.