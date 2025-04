Iltempo.it - Un patto sociale per superare lo stallo

Leggi su Iltempo.it

Ben pochi osservatori colgono che versiamo in una fase sostanzialmente didella vera politica e della vera politica economica. La fase in cui versa il Paese è invece molto seria e delicata. Veniamo da quasi trent'anni in cui sostanzialmente l'Italia non cresce. Perché non cresce la produttività, e non c'è sufficiente concorrenza nel sistema economico-in genere oltre che per altri fattori cronici. Il governo Meloni ha agito positivamente su due piani: il controllo della finanza pubblica e il recupero di qualche forma di governo del mercato del lavoro, con il connesso aumento del tasso di occupazione. È noto però anche che la produzione industriale è in calo da 24 mesi. E ci dobbiamo preparare ai danni che deriveranno dalla sfida dei dazi. Dazi reali e dazi umorali, dazi di matrice politica e dazi di matrice economica.