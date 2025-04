Ilfoglio.it - L’Ue cerca di ridisegnare gli equilibri in Asia centrale. Il primo summit

Leggi su Ilfoglio.it

L’Unione europea sta provando, faticosamente, a parlare con una voce sola. Uno sforzo che porterà domani la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio Europeo, António Costa, a prendere parte al primo summit della storia tra Ue e. Nella città uzbeca di Samarcanda convergeranno, oltre ai due funzionari europei, anche i leader delle cinque repubbliche centrotiche – Uzbekistan, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Turkmenistan – per un incontro mai tenuto a così alto livello. La scorsa settimana si era recata nella regione l’Alto rappresentante per la politica estera di Bruxelles, l’estone Kaja Kallas, con l’obiettivo dichiarato di definire gli ultimi dettagli prima del consesso che sta per aprirsi. La presenza di von der Leyen è la certificazione della rilevanza dell’appuntamento ed è probabile che quest’ultimo faccia segnare un cambio di passo perlomeno dal punto di vista degli scambi commerciali e della connettività regionale.