Ilrestodelcarlino.it - Protocollo ’Flat tax al 7%’. Italiani residenti all’estero, vantaggi nelle zone sisma

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Informare la vasta platea deglisuie le caratteristiche della Flat Tax al 7%, lo strumento rivolto ai cittadini pensionati che scelgono di venire a vivere in Italia e, più precisamente, nell’Appennino centrale. È questo il principale obiettivo deld’Intesa siglato a Roma dal commissario al2016 Guido Castelli e dalla segretaria generale del Consiglio Generale degliMaria Chiara Prodi. Lo sviluppo dell’Appennino centrale è strategico per promuoverne la rinascita del crateree per contrastare il fenomeno dello spopolamento, che affliggeva questi territori già prima che venissero colpiti dagli eventi catastrofali del 2016-2017. In quest’ottica la Flat Tax al 7% può rappresentare una leva di crescita e rilancio utile e funzionale.