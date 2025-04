Ilfoglio.it - Continuano gli incendi a Ostia, e ovviamente è subito Suburra

Lingue di fiamma danzano carnicine nel nero della notte di. Ed èritorno a. A quegli spettri dolenti di criminalità organizzata, di racket, di mai risolta questione del “lungomuro” che da decenni si avvitano su loro stessi, in un eterno ritorno della anomia sociale e di un territorio abbandonato. In una sola settimana bruciano 7 stabilimenti, di cui 5 in una notte. Ardono cabine e pedalò ridotti a tizzoni incandescenti, esattamente come nella scena di apertura del film di Stefano Sollima. Due stabilimenti il 24 marzo, cinque nella notte del 26. Per questi ultimi viene fermato un ragazzo di 24 anni, senza fissa dimora, in fuga da Roma e dai suoi stessi fantasmi esistenziali. Che possa aver agito da solo è tutto da dimostrare, visto che i roghi sembrano essere stati appiccati sincronicamente.