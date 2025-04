Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 3 aprile: Bilancia fortunata, Capricorno disciplinato

Ecco l’diFox per giovedì 32025! Siamo entrati nel vivo die l’energia astrale diinvita a trovare un equilibrio tra razionalità ed emozioni. La Luna inporta armonia nei rapporti e spinge alla ricerca di soluzioni diplomatiche, mentre Marte in buon aspetto dona la grinta necessaria per affrontare le sfide con determinazione. Alcuni segni si sentiranno particolarmente ispirati, pronti a cogliere nuove opportunità, mentre altri dovranno gestire qualche piccolo ostacolo con pazienza e lucidità. È un’ottima giornata per rivedere progetti, chiarire situazioni e fare scelte importanti. Scopriamo insieme cosa riservano le stelle!diFox, per giovedì 32025, segno per segnoArieteSiete pieni di energia, maè importante non lasciarsi trascinare dall’impulsività.