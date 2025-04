Ilgiorno.it - L’autismo è opera d’arte. In mostra i dipinti “speciali”

“AutPop: Oltre lo Sguardo“. Talento, inclusione e consapevolezza sulvengono raccontati dai ragazzi dell’associazione Facciavista attraverso unadi pittura con le loro opere inaugurata ieri nello spazio espositivo di Montrasio Arte (via De Amicis 19), in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sule aperta fino a sabato. Alla realizzazione ha collaborato anche il Rotary club Monza. Il ricavato delle opere vendute sarà interamente devoluto all’Associazione Facciavista Ets nata da un’idea di Matteo Perego come laboratorio artistico espressivo per ragazzi con spettro autistico. Ecco perché l’esposizione rappresenta, in una trentina di opere, il viaggio visivo attraverso le emozioni, le esperienze e le storie che i giovani artisti raccontano con il proprio talento, sfidando gli stereotipi e dindo come l’arte possa essere un mezzo di comunicazione potente e inclusivo.