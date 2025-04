Ilgiorno.it - Una lezione speciale. Gli studenti del Cavallotti a Palazzo Lombardia

È stata una scuola di Cassano Magnago ad aprire una serie di incontri tra Regionee gli istituti che vogliono scoprire l’attività dell’ente. La visita si è svolta ae ha avuto come tema la gestione del bilancio di una pubblica amministrazione. Protagonista un gruppo didell’istituto paritariodi Cassano, con indirizzo amministrazione, finanza e marketing. A illustrare la struttura e i contenuti del bilancio regionale il vicepresidente e assessore competente Marco Alparone e il direttore generale dell’Ufficio bilancio e finanza Manuela Giaretta. Entrate, regole di bilancio, investimenti e sviluppo economico di Regione: questi alcuni dei temi esposti ai futuri diplomati. "Avere i conti in ordine - ha sottolineato Alparone - non è da tutti.