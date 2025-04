Ilgiorno.it - I Legnanesi alla conquista del Manzoni

Speriamo che non alzino loro l’affitto. Sarebbero guai considerando il nuovo indirizzo, lì di fianco a Montenapoleone, a due passi dall’Armani. Anni luce dalle stanzette dell’oratorio di Legnano da dove si è partiti. Una vita fa. Eppure il centro non è del tutto una novità per i Colombo. C’erano già stati nel lontano 1965. Non c’era nemmeno la televisione a colori, per dire. Si capisce dunque l’entusiasmo per il ritorno deial Teatro. Anche se per vederli bisognerà aspettare la prossima stagione. Ieri solo l’annuncio, con tanto di conferenza stampa. Il prossimo anno il nuovo spettacolo in centro città, dopo tanti inverni ad Assago. Poche le anticipazioni. Il periodo dovrebbe essere dall’8 gennaio al 22 febbraio, per circa 42 giornate di repliche, appena dopo le feste. Titolo: “I promossi sposi“, o qualcosa del genere, perché al momento è quasi scappato, fra una chiacchiera e l’altra.