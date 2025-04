Ilgiorno.it - La frazione secca?. Un ritiro a settimana. E scatta la polemica

CILAVEGNA (Pavia) È partita ieri la nuova modalità didelladei rifiuti. Il passaggio per ildegli scarti, da esporre in sacchi semitrasparenti, non avverrà più a cadenzale ma ogni 15 giorni. Non è però l’unica novità: contemporaneamente verrà potenziato ildei pannolini, pannoloni e traverse che andranno esposti in un apposito mastello da 4 litri: i passaggi saranno due a, mercoledì e sabato su richiesta. Le modifiche del “porta a porta“, soprattutto in relazione alla, non trovano parere unanime. Per l’ex sindaco Giovanna Falzone "le tempistiche non sono corrette: l’operazione avrebbe dovuto essere effettuata in autunno, con tempi più dilatati e più attenzione alle specifiche necessità". La scelta dell’Esecutivo guidato da Manuel Maggio (nella foto) dovrebbe comportare un risparmio di 15 mila euro l’anno.