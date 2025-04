Quotidiano.net - Nanni Moretti colpito da un infarto. Operato d’urgenza, condizioni serie

Ore di paura per. L’attore e regista romano, che ha 71 anni, nel pomeriggio di ieri è statoda uned è stato portato in emergenza all’ospedale San Camillo, dove è stato subito. Dopo l’intervento, una volta stabilizzato, il regista è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiologica. Le suesono giudicatee perciò i medici si sono riservati la prognosi. Un primo bollettino medico è atteso per oggi.è già statorecentemente da un malore. Era il primo ottobre 2024 e aveva comunicato lui stesso quanto accaduto, con un videomessaggio dall’ospedale inviato al pubblico che lo aspettava al Cinema Vittoria di Napoli, dove era in programma la proiezione del film Vittoria (dei registi Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman), di cuiè stato produttore.