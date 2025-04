Lanazione.it - Rifinanziata ’La città svelata’. Un aiuto ad altre 130 persone

Cresce e si consolida il progetto ‘La, che punta a favorire l’inserimento socio-lavorativo, sul territorio spezzino, di soggetti a rischio di emarginazione sociale attraverso la valorizzazione della rete pubblico privato in tema di inclusione. ‘LaSvelata: reloaded’, finanziato da Regione Liguria nell’avviso Abilità al Plurale 3, attraverso l’ente intermedio Alfa Liguria, vuole proseguire ed arricchire l’esperienza del primo progetto sviluppato dal 2021 al 2023. "Questa nuova edizione è finanziata con un investimento complessivo di circa 700mila euro in due anni – spiega l’assessore regionale alla Formazione Simona Ferro – , con la presa in carico di oltre 130". Tra i destinatari del progettoportatrici di handicap, donne vittime di violenza, soggetti in esecuzione penale interna ed esterna ed ex detenuti,con dipendenze, senza fissa dimora o prive di titoli di studio, immigrati e nomadi.