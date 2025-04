Ilgiorno.it - Motociclisti falciati da ubriaco: l’automobilista resta ai domiciliari

aiil ventisettenne di Desenzano (ma residente a Manerba) che domenica mattina mentre guidava la sua autolungo la 45bis ha travolto cinque. Il giovane si era messo al volante con un tasso alcolemico oltre doppio rispetto alla soglia consentita - che è di 0,5 microgrammi per litro, mentre a lui è stato riscontrato un tasso di 1,26 grammi - una circostanza che ha fatto scattare l’arresto per lesioni stradali aggravate. Il giovane intorno alle 8,30 affrontando una curva in territorio di Prevalle è piombato addosso a una comitiva di una decina di moto che viaggiavano in direzione del lago di Garda. Nelle scorse ore il gip, Cesare Bonamartini, ravvisando il rischio di reiterazione del reato, ha confermato la misura degli arresti, che ora si trova a casa dei genitori a Toscolano, aveva raccontato di essere di ritorno dopo una nottata in discoteca quando ha provocato l’incidente.