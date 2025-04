Ilgiorno.it - Fotografi della Strage. In piazza della Loggia gli scatti dall’inferno

Mentre la città di Brescia trattiene il fiato in attesasentenza definitiva, prevista per oggi a carico di Maurizio Toffaloni, il sessantottenne diventato cittadino svizzero e accusato di essere uno degli autori materialidi, riaffiora con forza la memoria di quel 28 maggio 1974, una data impressa a fuoco nella storia bresciana. Un giorno che spezzò otto vite, ne segnò per sempre altre centinaia e divise in due la storiacomunità bresciana. Mentre il Tribunale è chiamato a scrivere l’ultimo capitolo giudiziario di una vicenda lunga mezzo secolo, sta prendendo forma un’iniziativa dal forte valore simbolico. ““ è il progetto che punta a raccogliere e catalogare glie le testimonianze di chi, con la macchinaca, si trovò davanti all’inferno come professionista o come appassionato.