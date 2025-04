Lanazione.it - Valdarno: polemica su torre 5G a San Giustino e panchina panoramica a Pratomagno

Leggi su Lanazione.it

"A Loro le panchine panoramiche, a Sanunadi trenta metri". A sollevare un nuovo "caso antenna" inè il gruppo consiliareTerra di Valori, che ha puntato il dito nei confronti dell’amministrazione in occasione del Consiglio comunale di lunedì scorso. L’opposizione ha messo a confronto i due centri del comune: il capoluogo, dove sorgerà una big bench - unagigante- grazie ad un’iniziativa di crowdfunding per valorizzare la montagna, e la frazione di San, in cui verrà installata una Stazione Radio Base in prossimità di via Coppi, costituita da unadi 30 metri per la ricezione delle comunicazioni telefoniche in modalità 5G. Secondo il centrosinistra, vengono utilizzati due pesi e due misure. I consiglieri hanno posto quindi questioni di metodo e di merito alla maggioranza.