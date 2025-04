Ilgiorno.it - Le misure di sicurezza. Zona rossa per il Salone. Recinzione anti-pusher sui binari di Rogoredo

Unaa tempo al polo fieristico di Rho. Un giro di vite tra l’8 e il 13 aprile, nei sei giorni in cui i padiglioni ospiteranno ilinternazionale del Mobile. La stretta, che si sommerà ai servizi di controllo interforze ad alto impatto, è stata disposta ieri dal prefetto Claudio Sgaraglia al tavolo del Comitato provinciale per l’ordine e lapubblica, al quale si sono seduti anche i sindaci di Milano e Rho, Giuseppe Sala e Andrea Orlandi. La decisione del numero uno di corso Monforte muove da una premessa: l’evento richiama ogni anno decine di migliaia di visitatori (40-50mila presenze giornaliere con picchi di 80mila, dicono le previsioni). "L’analisi dei dati relativi al periodo 2022-2024 – si legge in una nota di corso Monforte – ha evidenziato, durante lo svolgimento della manifestazione, un incremento significativo dei reati contro il patrimonio, con un numero di episodi più che raddoppiato rispetto alla media annuale nel Comune di Rho".