Pirelli, c’è ottimismo su un accordo coi cinesi

MILANOè al lavoro per trovare una soluzione condivisa con il socio cinese Sinochem per il nodo della governance, diventato centrale alla luce delle nuove normative statunitensi sui veicoli connessi, che penalizzano le aziende con partecipazioni. "Stiamo iniziando i negoziati" e "sono molto fiducioso, perché al centro c’è l’interesse di", ha detto il vicepresidente esecutivo Marco Tronchetti Provera, assicurando che si arriverà a un"che garantirà il futuro" del gruppo. La Bicocca vuole trovare con anticipo una soluzione per essere conforme alla normativa americana che vieta dal 2027 la vendita o l’importazione di veicoli connessi o a guida autonoma che utilizzano hardware o software di aziende legate alla Cina o alla Russia. "Siamo sempre allineati alle norme locali" per cui "dobbiamo avere una governance che sia adeguata a quello che è il mercato mondiale", ha sottolineato il top manager di