Pechino Express, su Sky e NOW - Elettra Lamborghini sconvolge con la 'Bandiera Leopardata'

Prosegue a ritmi serrati la gara di, che arriva al giro di boa di questa edizione con una tappa che rappresenterà un bivio importante per le 7 coppie in gara. Un bivio importante e. leopardato, perché are gli equilibri della gara arriverà infatti un ospite speciale, irresistibile e soprattutto imprevedibile:, malus della puntata in quanto portatrice della temutissima “”. Le coppie, sempre più determinate a correre “Fino al tetto del mondo”, nella tappa di giovedì 3 aprile, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW - dovranno far di tutto per evitaree la sua, pena una punizione che farà perdere loro minuti preziosissimi.Sotto l’attenta regia di Costantino della Gherardesca e dell’inviato Fru, tentando in tutti i modi di schivare il malus della tappa desiderosa solo di penalizzare le coppie, i viaggiatori percorreranno ben 374 chilometri per spostarsi da Sukhothai a Chiang Mai, il traguardo di puntata nel nord della Thailandia.