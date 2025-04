Lanazione.it - "Il Ring", l’inclusione spiegata da Lico

"Il" è il titolo del libro di Chiara(nella foto) che sarà al centro dell’incontro di oggi (dalle 10.30) fra l’autrice – giornalista, caposervizio Tg2 e scrittrice – e gli studenti delle prime classi della scuola media "Alighieri". L’incontro fa parte del progetto iniziato con la lettura del libro da parte degli studenti che oggi potranno confrontarsi con la giornalista sui temi affrontati nel volume.Il dialogo che ne scaturirà sarà un’occasione per gli studenti per riflettere su importanti temi di attualità e sviluppare in loro il pensiero critico e libero. La giornalista oltre che conduttrice dei telegiornali, vanta un’interessante produzione letteraria. In particolare, il suo impegno rivolto da sempre ai ragazzi adolescenti, va a toccare temi come l’identità di genere,e il diritto di cittadinanza.