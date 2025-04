Ilgiorno.it - Dentro la Torre Unipol, la "cattedrale laica"

Tutti con il naso all’insù, passando sotto la: 23 piani fuori terra (3 interrati), 31.000 mq di superficie totale rivestita di 2.729 triangoli di vetro, svettante in piazza Gae Aulenti, nuovissima Portanuova. Tutti vedono la struttura diagrid in acciaio a linee incrociate sotto l’involucro esterno. E sul lato sud intravedono piani a uso ufficio e spazi polifunzionali. Ma chiunque ora vi può entrare, sfogliando il volume corredato da 140 immagini, che ne documentano la costruzione fino al completamento: “Tower Group Headquarters Milan” (Rizzoli). Un’opera d’arte, "", sintetizza Manuel Orazi, curatore del volume rigorosamente in italiano dove ha raccolto le testimonianze del progettista Mario Cucinella e dell’ingegnere strutturista Massimo Majowiecki e del committente, ovvero il presidenteCarlo Cimbri.