Bicocca dà il via alla corsa per il rettorato

Fra tre mesi (al massimo) l’università di Milano-sceglierà il suo futuro rettore o la futura rettrice, che raccoglierà il testimone da Giovanna Iannantuoni, oggi al vertice anche della Crui, la Conferenza dei rettori italiani. Il suo successore guiderà l’ateneo dal primo ottobre al 30 settembre del 2031. Candidature formali non ne sono ancora arrivate, anche se tra i corridoi è partito il toto-rettori, c’è chi guarda nella rosa dei prorettori (scrutando tra chi non andrà in pensione nei prossimi sei anni, come prevede il regolamento) e chi non ha dubbi: "Si farà avanti uno scienziato". E gli sguardi si concentrerebbero sul mondo della Fisica. Sei anni fa lafu a cinque (si candidarono Paolo Cherubini, Carlo Gambacorti Passerini, Loredana Garlati, Giovanna Iannantuoni e Leonida Miglio) e fu combattutissima fino al ballottaggio tra lo psicologo Cherubini (prorettore nel mandato di Cristina Messa) e l’economista Iannantuoni, sempre in testa.