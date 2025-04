Lanazione.it - "Ricicla i rifiuti elettronici". In città altri 60 contenitori

Sessanta nuovidedicati alla raccolta dei micro Raee installati nel Comune di Perugia, per un totale complessivo di 87dislocati nell’intero territorio. È questa l’azione principale del progetto di Gesenu presentato ieri mattina alla Sala della Vaccara alla presenza di Fabrizio Longoni Direttore del Cdc Raee, Massimo Pera, direttore operativo Gesenu, Chimicazza chimico organico specializzato in green chemistry e influencer. Raee, lo ricordiamo, è l’acronimo didi Apparecchiature elettriche ed elettroniche ed indica tutti iche contengono componenti elettriche ed elettroniche, ovvero sostanze pericolose e che quindi non possono essere smaltiti comeindifferenziati, ma devono essere trattati in specifici centri diggio, per evitare il rischio di inquinamento ambientale e per non disperdere in natura o conferire in discarica oggetti che, per la loro composizione, hanno tempi di degradazione estremamente lunghi.