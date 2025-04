Ilrestodelcarlino.it - Al Giro femminile c’è il tappone del Nerone

Adesso è tutto definito. In una riunione, il sindaco Emanuele Feduzi e Rcs, soggetto organizzatore della competizione, hanno studiato i dettagli per la partenza della settima tappa deld’Italia Women, che per la prima volta vedrà una giornata di gara prendere il via da Fermignano. La tappa scatterà alle 9.45 di sabato 12 luglio da piazza Garibaldi e sarà quella definita "regina", cruciale per la corsa in quanto la più lunga delle otto previste: è sulche si dovrebbero decidere le sorti della Maglia rosa, prima dell’epilogo del giorno seguente. "Lunedì abbiamo avuto l’incontro con Rcs per il nullaosta ufficiale – spiega Feduzi –. Con noi c’erano la direttrice di corsa, Giusy Virelli, il responsabile della partenza, il cartografo e le persone dello staff. Abbiamo preso visione della zona insieme, individuando la piazza come punto di partenza.