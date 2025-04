Lanazione.it - "Una vita social". Che successo con la Polizia

FOLLONICA Grandenei giorni scorsi, nella splendida cornice del Parco centrale di Follonica, l’evento ’Unada’, la campagna educativa itinerante realizzata dalladi Stato per la sensibilizzazione e prevenzione sui rischi e pericoli della rete per i minori. A bordo del truck di "Unada", giunta alla sua dodicesima edizione, erano presenti numerosi studenti delle scuole di primo grado, con i rispettivi docenti, che si trovano nella cittadina del Golfo. Gli agenti dellaPostale si sono confrontati con i giovani studenti per diffondere una maggiore consapevolezza dei rischi del mondo cyber e per promuovere un uso più responsabile degli strumenti che il progresso tecnologico offre alle nuove generazioni. Molti infatti sono i rischi per le nuove generazioni che si trovano su internet.