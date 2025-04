Benvenuti dentro la nuova Formula 1

Leggi su Gqitalia.it

Ma perché mai il più grande marchio del lusso mondiale, e con lui tutto il gruppo industriale a cui appartiene, decide di investire in maniera decisa e continuativa su un mondo apparentemente lontano dal luccicchìo della vetrine del centro città come la1? È con questa domanda in testa – pur essendomi ovviamente già fatto più di un’idea della risposta, anche solo per aver frequentato sia il lusso che lo sport negli ultimi anni e aver avuto il privilegio di osservare da vicino il corteggiamento reciproco – che accetto l’invito di andare a Melbourne, a metà marzo, per assistere di persona al weekend del Gran Premio che segna l’ingresso di Louis Vuitton come partner ufficiale della1 per i prossimi dieci anni.PARTNERSHIPS F1 LV.jpgIl fascino che è capace di suscitare la1 non è una cosa, esiste da quando esistono le corse e i piloti, e la Ferrari e la McLaren, e Senna e la bandiera a scacchi, e io come tanti altri non ne sono stato immune fin da bambino.