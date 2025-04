Dilei.it - Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera. Il Caso Pierina Paganelli: “Si aggrava la posizione di Manuela Bianchi”

Il 2 aprile è andata in onda una nuova puntata di Chi?: come sempre, Federica Sciarelli si è concentrata sui casi di cronaca che sono ancora irrisolti, avvolti da troppi misteri. Nel corso della puntata si èdeldi Gianpaolo Filippini, il 57enne che sembra essere sparito nel nulla e per cui sono emerse delle tensioni con il fratello gemello Gianluca. Si è tornati anche suldi Pna, la donna trovata morta.Ildi Pna“La Procuraladi, perché si sente una voce di donna che in modo perentorio direbbe ‘buona’, e sarebbe compatibile con quella della nuora”. In questo momento, ci si sta concentrando non solo su chi ha ritrovato il corpo, ma su chi c’era al momento della morte di Pna, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini.