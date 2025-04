Ilgiorno.it - Incendio e paura all’ospedale . Gravi danni e pazienti trasferiti

e disagi ieridi Luino per un principio diche ha interessato un’area esterna del padiglione Medicina. L’allarme è scattato intorno alle 13 e sul posto sono arrivate immediatamente le squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. L’intervento tempestivo ha evitato che si potessero propagare ad altri spazi della struttura sanitaria. Le cause sono ancora da accertare, ma secondo gli elementi raccolti il principio d’sembra sia avvenuto in corrispondenza di un serbatoio di biossido di cloro. Sebbene tempestivamente spento ha danneggiato i locali di una vicina sottocentrale termica che serve alcuni servizi dell’ospedale causando disagi in alcune attività. Fortunatamente non si sono registratialle persone. La Direzione aziendale, con la Direzione Medica, la Direzione delle professioni sociosanitarie e l’Ufficio tecnico sono intervenute immediatamente per verificare ie adottare le necessarie soluzioni per ridurre i disagi.